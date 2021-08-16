Фельдшер продавала поддельные ПЦР-тесты пересекающим госграницу через порт "Курык"

Цена поддельных тестов варьировалась от 3 до 10 тыс. тенге.

Жители Мангистауской области подделывали и продавали ПЦР-тесты для пресечения государственной границы через порт "Курык", передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, 21-летняя местная жительница, работающая фельдшером в морском порту, подделывала, а потом продавала через сообщников ПЦР-тесты для пассажиров, выезжающих и въезжающих в Казахстан.

Цена поддельных тестов варьировалась от 3 до 10 тыс. тенге. При проведении следственных действий по месту жительства у подозреваемой были изъяты готовые к реализации 48 поддельных ПЦР-тестов, ноутбук, принтер и другая оргтехника, которая использовалась при изготовлении документов, - сообщил он.

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По данному факту начато расследование, в ходе которого следствию предстоит разобраться в реальных масштабах преступной деятельности подозреваемой и количестве лиц, перешедших госграницу.

В МВД напомнили, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование - арест до 40 суток.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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