Сотрудник АО "Фонд проблемных кредитов" Евгений Алфимов покорил очередную вершину

Взять новую вершину для главного специалиста Департамента координации деятельности АО "Фонд проблемных кредитов" Евгения Алфимова уже стало привычным делом.

Влюбленные в альпинизм люди считают, что горы - самое невероятное место на планете, где человек воссоединяется с природой и может получить новый заряд эмоциональной энергии. Так оно, наверное, и есть, ведь покорившего одну вершину уже не остановить, осознавая весь риск, сердце альпиниста все равно будет стремиться к следующему пику.

Взять новую вершину для главного специалиста Департамента координации деятельности АО "Фонд проблемных кредитов" Евгения Алфимова уже стало привычным делом, ведь не так давно он стал интересоваться горами на совершенно новом уровне. Открыв для себя альпинизм, Евгений уже покорил несколько вершин, позади пик Советов, пик Амангельды, пик Пионер.

По словам самого Евгения, он всю жизнь был спортивным человеком несмотря на то, что работает в финансовой сфере и ведет достаточно сидячий образ жизни. Он не просто ходит в горы каждые выходные, а стремиться взять новую высоту.

Вот уже несколько лет Евгений Алфимов работает в Департаменте координации деятельности АО "Фонд проблемных кредитов", который, в свою очередь, занимается оздоровлением национальной экономики страны через улучшение качества кредитных портфелей банков второго уровня путем выкупа неработающих активов, а также вовлечение в экономический оборот неработающих активов посредством их оздоровления и реализации.

С декабря прошлого года Евгений стал активным членом школы альпинизма, где обучают навыкам восхождения на горные вершины максимально правильно и безопасно.

Если вы хотите открыть для себя горы по-новому, то лучше записаться в секцию альпинизма. Там вас научат как правильно готовиться в горы, что необходимо с собой брать, как правильно оказывать первую медицинскую помощь. В горах все намного серьезнее, чем вы себе представляете. При получении травмы, вы уже не сможете подниматься, поэтому важно уметь оказывать помощь себе и своим товарищам, - поделился Евгений.

На этот раз молодой работник АО "Фонд проблемных кредитов" в составе группы из 6-7 человек покорил пик Нурсултан (до 1935 - Малоалматинский, до 1998 - пик Комсомола) высотой 4376 м над уровнем моря. Это горная вершина находится на северном склоне тянь-шаньского хребта Заилийского Алатау Алматинской области.

Это очередное подтверждение того, что в нашей красивой стране удивительная природа. Неприступные вершины так и манят альпинистов своим величием. Кроме того, казахстанские горы ежегодно привлекают большое количество туристов со всего мира.

Пик Нурсултан отличается тем, что на его территории ежегодно проводят альпиниаду - массовое мероприятие, которое привлекает множество любителей туризма и спорта.

Путь к вершине Нурсултан начинается с горнолыжного курорта Шымбулак через Талгарский перевал в сторону ледника Богдановича. На этом этапе спортсмены подходят к горе, где разбивают лагерь, готовят ужин, проверяют снаряжение и обсуждают предстоящее восхождение на пик. На следующий день начинается само восхождение через перевал Комсомольский, которое является наиболее сложной частью маршрута.

В горы нужно ходить группой не менее четырех человек. Ни в коем случае нельзя взбираться одному. Это очень опасно для жизни, ведь горы не прощают ошибок. Нужно четко знать маршрут, потеряться в горах очень просто. К тому же, перед тем как подниматься, нужно научиться определенным навыкам, - сказал Евгений.

Восхождение на новую вершину заняло у Евгения 2 дня. Особых трудностей поход не вызвал, так как маршрут относительно несложный, да и физическая подготовка у Евгения была, ведь он практически всю жизнь провел в горах. За время работы в АО "Фонд проблемных кредитов" Евгений неоднократно совершал походы в горы на любительском уровне. А вот в качестве профессионального альпиниста это была третья покоренная вершина. В планах у Евгения покорить такие вершины как пик Хан-Тенгри и пик Победы в Казахстане, Арарат в Турции и Эльбрус в России.

В прошлом году в период пандемии коронавирусной инфекции я болел достаточно сильно. Альпинизм - это именно такая нагрузка, которая необходима для разработки легких и укрепления иммунитета. Сейчас вопрос о необходимости ведения здорового образа жизни стал как никогда актуальным. Наступил тот период, когда следует отказаться от вредных привычек и заняться своим здоровьем. И именно горы помогут изменить жизнь в лучшую сторону, - отметил Евгений Алфимов.

Выбор такого экстремального и достаточно опасного вида спорта он объясняет возможностью не только улучшить свое физическое состояние, но и насладиться невероятными видами, которые сопровождают покорителей горных вершин на протяжении всего маршрута. Эмоциональный подъем и душевное обогащение - вот для чего стоит впустить горы в свою жизнь.

Примеру Евгения последовали и его коллеги из АО "Фонд проблемных кредитов" Дерибаев Бахтияр, Кульшанов Жомарт, Карыбаева Айжан, Кожакова Зарина и Сагыныш Айтханқызы, которые пока не на профессиональном уровне, но уже начали интересоваться и совершать походы в горы. А по-другому и не может быть, горы не оставляют никого равнодушным. Взобравшись туда один раз, сердце будет просить вернуться снова за новой порцией адреналина и настоящей эйфорией. Такие эмоции можно испытать только на вершине.

"Каждый раз мы берем с собой бутылку кока-колы. Чем выше поднимаемся, тем холоднее становится, и уже на вершине с удовольствием выпиваем этот напиток со льдом. Это символично, такая небольшая традиция, наша общая фишка. Вершина. Несколько секунд там, и ты чувствуешь как наступает "перезагрузка" всего тела и духа. Горы действительно заставляют переосмыслить жизненные ценности и ощутить свободу в полном понимании этого слова. Мои коллеги из АО "Фонд проблемных кредитов" уже заинтересовались альпинизмом, начали спрашивать о процессе подготовки и о наиболее подходящих горных местностях. Я активно делюсь своими знаниями, в будущем, возможно, мы запланируем совместное восхождение", - подытожил сотрудник АО "Фонд проблемных кредитов" Евгений Алфимов.

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