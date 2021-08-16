Пьяный водитель в Туркестанской области совершил смертельное ДТП

В Туркестанской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП.

В Туркестанской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП, передает zakon.kz.

Как рассказали в полиции, на трассе "Екпинди-Бирлик" водитель Audi-100 допустил столкновение с автомашиной УАЗ.

Пассажир, находившийся в УАЗ, от полученных травм скончался. Еще двое доставлены с различными травмами в больницу.

Сотрудниками Созакского РОП на месте происшествия был задержан нетрезвый водитель Audi, которого доставили в районный отдел.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Выясняются все обстоятельства произошедшего, – говорится в сообщении.

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