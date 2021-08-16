Постковидный синдром сохраняется у трети переболевших

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Врач рассказала о постковидном синдроме, который может длиться около полугода.
Даже спустя три-четыре месяца после болезни порядка трети перенесших коронавирус не в состоянии в полной мере заниматься повседневными делами, передает zakon.kz.
В течение нескольких недель, и даже месяцев, человек может страдать от постковидного синдрома. Об этом РИА Новости сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова. Она отметила, что тест на коронавирус в таком случае дает отрицательный результат. Чаще всего он проходит через полгода, но может длиться и дольше.
Связь между тяжестью заболевания и появлением постковидного синдрома прослеживается не всегда, - подчеркивает Омарова.
Даже перенесшие коронавирус в легкой форме иногда сталкиваются с осложнениями. Пациентам следует заняться реабилитацией сразу после выздоровления, советует врач.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!