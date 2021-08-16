Кандидатов в Президентский молодежный кадровый резерв будут оценивать по-новому – Жаилганова

Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при Президенте утвержден порядок отбора в резерв и план его проведения.

Изменен процесс рекрутинга и оценки в Президентский молодежный кадровый резерв, сообщила на брифинге председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент zakon.kz.

Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при Президенте утвержден порядок отбора в резерв и план его проведения. Мы начинаем очередной отбор в резерв с 1 сентября текущего года. По итогам будут отобраны 50 резервистов для госсектора, – сказала Жаилганова.

Она напомнила, что основными требованиями является гражданство Казахстана, возраст не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее 5 лет. В отличие от предыдущего отбора процесс рекрутинга направлен не только на выявление требуемых знаний, навыков и умений, но так и на оценку истинных мотивов кандидатов и их ценностных ориентиров.

Мы смещаем акцент на выявление молодых талантов, руководствующихся в первую очередь общественными интересами. В этапы отбора вводятся новые инструменты оценки, такие как решение ситуационных задач, структурированное поведенческое интервью, – заявила глава Агентства.

По ее словам, к участию в отборе в резерв не допускаются лица, назначенные главой государства, политические госслужащие, административные госслужащие корпуса А и лица находящиеся в президентском молодежном кадровом резерве.

Назначение из президентского резерва предусматривается на различные госдолжности. Срок пребывания в резерве три года. Назначение на госдолжности может осуществляться как из числа лиц, зачисленных в резерв, так и из числа иных лиц, в соответствии с действующим законодательством. То есть если есть люди, которые более подходят, не обязательно с резерва назначать человека на это место, – заключила Жаилганова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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