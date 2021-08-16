Названы самые мстительные и злопамятные знаки зодиака

Астрологи предупреждают, что Скорпионов, Рыб, Тельцов и Дев обижать не стоит.

Топ-4 самых мстительных и злопамятных знаков зодиака назвали астрологи, передает zakon.kz.

Как сообщает 5-tv.ru, астрологи предупреждают, что в зодиакальном круге есть сразу четыре знака - Скорпионы, Рыбы, Тельцы и Девы, которых не стоит обижать. Представители этих знаков зодиака умеют жестко ответить своим неприятелям, из-за чего с ними стоит держать ухо востро.

Скорпионы

Рожденные под этим знаком славятся своим упрямством, свирепостью и непримиримостью.

У них отличная память - обиду, оскорбление или пощечину судьбы они запоминают навсегда. Если вы причинили им боль - не надейтесь на прощение. Бывает, что разгневанный Скорпион почему-то оставляет в покое свою "жертву". Даже если вы продолжаете общаться, знайте - вас ненавидят всей душой. И однажды отомстят.

Рыбы

Тихони-Рыбы могут казаться нежными, чувствительными и робкими, но их уязвимость только напускная.

Они долго терпят, но в душе уже проклинают обидчика. Рано или поздно это выливается в поток злобы и жестокую месть. Они общительны, так что сумеют убедить всех своих знакомых в вашей виновности. Примирение с Рыбами возможно, но они запомнят ваши грехи и при случае обязательно отомстят.

Тельцы

Представители этого знака зодиака умеют привлекать не только деньги и удачу, они успешно копят обиды и присматриваются к врагу.

Стоит перейти определенную черту - и в ответ на вас хлынет целая лавина проблем. Тельцы не будут жалить, как Скорпионы, или нападать исподтишка, как Рыбы. Они действуют проще - превращают жизнь оппонентов в ад, пока те не сбегают с позором.

Девы

В тройку лидеров рейтинга самых мстительных знаков зодиака Девам попасть не удалось, но свое место в топ-4 они заслужили по праву.

Многие даже не понимают, за что Девы их обижают и высмеивают. Саркастические замечания и шуточки у вас за спиной, поток негатива с их стороны, бесконечные издевательства над жертвой, пока она сама не уйдет прочь. А причиной может быть сущая ерунда, которая, тем не менее, глубоко оскорбила Деву.

Читайте также: У каких пар знаков зодиака рождаются талантливые дети

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!