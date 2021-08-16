Уголовное дело известного актюбинского предпринимателя продолжает вызывать много вопросов

Информационные заказы, атаки и вбросы стали обыденными инструментами уничтожения чужой репутации и все чаще используются в наших реалиях.

Громкое дело в отношении крупного актюбинского бизнесмена Аркадия Ни по непонятным причинам все больше затягивается. Напомним, его (на тот момент депутата областного маслихата) полицейские задержали в начале декабря прошлого года по подозрению в сексуальных контактах с несовершеннолетней девочкой. Предприниматель категорически отверг все предъявленные обвинения, а новость о его задержании вызвала в соцсетях много шума. Ведь Аркадий был известен как уважаемый человек, который много помогал школам, ветеранам, малоимущим. Тем не менее, первоначально он был задержан вообще без предъявления каких-либо обвинений в течение двух суток, что изначально стало указывать на предопределенность следствия в его виновности.

Наш портал уже писал о сомнительных моментах в этой истории ("Депутат из Актобе может оказаться жертвой инфокиллеров").

Но информационные заказы, атаки и вбросы стали обыденными инструментами уничтожения чужой репутации и все чаще используются в наших реалиях.

Последующие события показали, что недоброжелатели решили действовать самым изощренным способом, используя инфокиллеров и обескураживающие вбросы в соцсети.

Однако реальные факты, которые всплыли во время следствия, так и не позволили довести дело до суда.

На сегодня они таковы, что предполагаемая жертва - несовершеннолетняя девочка - еще до суда отозвала свое заявление.

Были проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы, исключающие само событие преступления и сексуальные контакты якобы потерпевшей с кем бы то ни было.

Несмотря на это, следствие по этому делу было продолжено и закончено к началу лета, а дело направили прокурорам для предания подозреваемого суду. Но прокуроры вернули дело полицейским в связи с изъянами в проведенном расследовании. Они даже поставили вопрос об изменении меры пресечения Аркадию Ни.

Тем не менее, следственные органы решили настоять на своей позиции, и в начале августа было объявлено об окончании производства досудебного расследования по уголовному делу в отношении Ни Аркадия Юрьевича и о начале ознакомления с материалами уголовного дела. Хотя все наглядно говорит о том, что уголовное преследование в отношении Ни А.Ю. подлежит прекращению в связи с тем, что органом досудебного расследования объективные данные, факты, подтверждающие и доказывающие в совокупности выдвинутое подозрение, не добыты.

В основу выдвинутого подозрения положены лишь первоначальные показания несовершеннолетней потерпевшей, которая с 10 марта 2021 года по настоящее время при неоднократных дополнительных допросах говорила, что первоначальные показания были даны по указанию матери в целях дальнейшего вымогательства денежных средств с Ни А.Ю. Показания несовершеннолетней потерпевшей подтвердились и показаниями ее матери.

Выяснилось также, что согласно заключению дополнительной комплексной судебно-медицинской экспертизы, на момент освидетельствования у Ни А.Ю. признаков расстройства, сексуального предпочтения в виде педофилии, равно как и каких-либо болезненных расстройств сексуальной сферы не обнаруживалось. Кроме того, в указанное время Ни А.Ю. болел, находился между жизнью и смертью, каждый день боролся за свою жизнь в июле-августе 2020 года. Думать о совращении малолетних было последним, о чем он мог предполагать в тот период времени.

Согласно ч. 1, 2, 3 ст. 19 УПК РК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в предусмотренном настоящим кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Неустранимые сомнения в виновности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого толкуются в их пользу. В пользу подозреваемого, обвиняемого, подсудимого должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении уголовного и уголовно-процессуального законов.

Согласно ст. 25 УПК РК, судья, прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности рассмотренных доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Органами следствия по данному делу надлежащая правовая оценка собранным по делу доказательствам не дана.

Согласно п. 6 ст. 125 УПК РК, совокупность доказательств признается достаточной для разрешения уголовного дела, если собраны относящиеся к делу допустимые и достоверные доказательства, без всякого сомнения и неоспоримо устанавливающие истину обо всех и каждом из обстоятельств, подлежащих доказыванию. Несмотря на явное отсутствие доказательств вины подозреваемого, в нарушение указанных положений закона, в настоящее время дело готовится к направлению в суд с обвинительным актом, что при указанных обстоятельствах с учетом оценки всех доказательств по делу является незаконным решением.

Казалось бы, на основании приведенных данных ничто не мешает прекратить уголовное преследование в отношении Ни А.Ю. за отсутствием состава в его деяниях уголовного правонарушения.

Но органы следствия проявляют непонятную настойчивость, игнорируя очевидные факты, закрепленные материалами дела.

Возникает вопрос: что за этим стоит, чьи интересы и позицию так яростно отстаивают следователи?

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