Тысячи афганских беженцев разместят на военных базах США

Американское правительство намерено перевезти к себе 30 тысяч афганских беженцев.

Министерство обороны Америки планирует дать временное убежище 30 тысячам беженцев, передает zakon.kz.

Базы, по информации Fox News, будут располагаться в фортах МакКой в Висконсине и Блисс в Техасе.

Эти форты могут разместить тысячи человек прямо сейчас. Если немного поработать, мы расширим их возможности в короткие сроки, - отмечает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В целом, американское правительство намерено перевезти к себе 30 тысяч афганских беженцев, участвующих в программе SIV (Special Immigrant Visa - специальные иммиграционные визы). Кирби подчеркивает, что американским гражданам не будет отдана приоритетная эвакуация по сравнению с афганскими заявителями на SIV. Ожидается, что в Кабуле будет находиться около 6000 американских военнослужащих, которые будут держать аэропорт открытым.

Мы собираемся контролировать воздушные операции в аэропорту так долго, как только сможем, - сказал Кирби.

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Задача военных - найти помещения и инфраструктуру для беженцев, чтобы они могли спать, были обеспечены продуктами и получали медицинскую помощь.

Напомним, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну. После этого талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и теперь намерены объявить о возвращении государству прежнего названия.

СМИ распространяли информацию о том, что США просят Казахстан, Таджикистан и Узбекистан на время разместить у себя 9000 афганцев, оказавших помощь Америке. Однако в МИД РК заявили, что к ним не поступало подобных обращений.

Касым-Жомарт Токаев организовал совещание с главами силовых структур по ситуации в Афганистане. Он поручил обеспечить безопасность казахстанских дипломатов и граждан. Президент страны подчеркнул, что работа посольства в Кабуле будет продолжена.

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