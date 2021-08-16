Александр Винокуров вернется в "Астану"

Винокуров вернется в велокоманду "Астана" в качестве спортивного руководителя команды.

Александр Винокуров вернется к исполнению своих обязанностей в велосипедную команду "Астана", сообщает zakon.kz.

Будущее велосипедной команды "Астана" в мировом туре гарантировано на 2022 год. Казахстанские партнеры подтвердили, что продолжат поддерживать проект в качестве акционера и титульного спонсора в течение следующего сезона. Александр Винокуров вернется к исполнению своих обязанностей в качестве спортивного руководителя команды в 2022 году и возьмет на себя все функции по комплектованию состава гонщиков и персонала, а также по всей спортивной деятельности проекта, - говорится в сообщении astanapremiertech.com.

Отмечается, что в настоящее время команда находится в процессе подготовки к своему 17 сезону в высшей лиге мирового велоспорта, и в ближайшее время объявит о продлении контрактов и подписании новых гонщиков.

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