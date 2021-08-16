Кыргызстан примет 500 студентов из Афганистана

В Бишкеке заявили о готовности выдавать визы афганистанским студентам, обучавшимся в кыргызстанских вузах.

Председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев сделал заявление в связи с ситуацией в Афганистане, передает zakon.kz.

Как сообщает Sputnik Kyrgyzstan, по словам главы ГКНБ Кыргызстана, страна готова принять до 500 студентов, которые хотели бы обучаться в вузах республики.

Общественность Кыргызстана с большой тревогой наблюдает за событиями в дружественном нам Афганистане. Мы понимаем, что на долю афганского народа выпали тяжелые испытания, и искренне верим в то, что различные политические силы Афганистана, взявшие ответственность за страну, незамедлительно сядут за стол переговоров и найдут жизненно важные компромиссы в интересах собственного народа. Мы призываем все политические силы Афганистана проявить мудрость и чувство ответственности за стабильность и процветание не только в своей стране, но и во всем регионе, - заявил Ташиев.

В Кыргызстане обеспокоены судьбой афганской молодежи.

Мы прекрасно понимаем, что невозможно получить качественное образование в условиях вооруженного политического противостояния, когда экономическая жизнь страны парализована и тысячи семей вынуждены покинуть родные места, - сказал ГКНБ.

Ташиев отметил, что по этой причине Кыргызстан считает своим долгом оказать посильную поддержку талантливым афганским студентам, предоставив им студенческие визы для обучения в университетах Кыргызстана.

Наши университеты являются самыми свободными и интернациональными в регионе. Мы готовы продолжить выдачу виз гражданам Афганистана, обучающимся в местных учебных заведениях, а также принять до 500 студентов, которые так же хотели бы обучаться в вузах Кыргызстана, - говорится в заявлении Ташиева.

Глава ГКНБ уточнил, что афганские студенты должны самостоятельно решить вопрос с приездом в Кыргызстан и заняться поиском жилья. Кроме того, решить вопрос с выбором университета и оплатой за его обучение.

Министерство образования Кыргызстана и учебные заведения примут необходимые меры для оказания афганским студентам консультативной поддержки, чтобы помочь им обустроиться, выбрать подходящий университет и направление обучения. Мы призываем власти Афганистана предоставить возможность своим студентам, желающим получить образование в Кыргызстане, приехать в нашу гостеприимную страну, - добавил глава спецслужбы.

Председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана также уверен в том, что обучение афганских студентов в университетах Кыргызстана поспособствует укреплению дружбы и сотрудничества между народами Кыргызстана и ИРА в разных сферах.

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15 августа в Афганистане сменилась власть. Боевики движения "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) окружили Кабул и вынудили президента Ашрафа Гани подать в отставку и уехать из страны.

Считается, что глава государства вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности направился в Таджикистан. Другие источники называют Узбекистан и Оман.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что отъезд президента вызвал у населения гнев. Люди называют действия Ашрафа Гани позором.

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