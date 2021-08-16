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Движение авто частично перекрыли на одной из улиц Нур-Султана

Фото: astana.gov.kz 16 августа 2021, 14:26

По ул. Ш.Айманова на участке от ул. С.Сейфуллина до ул. Ж.Омарова с 16 августа начаты работы по среднему ремонту.

Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана по согласованию с Управлением административной полиции ДП города начаты работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Ш.Айманова, сообщает zakon.kz.

Ремонтные работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. В этой связи с 16 по 20 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Ш.Айманова на участке от ул. С.Сейфуллина до ул. Ж.Омарова, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата Нур-Султана.

В транспортном управлении отметили, что "жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города".

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ. Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана

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