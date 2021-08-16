АО "АК Алтыналмас" оптимизирует бизнес-процессы на базе SAP S/4HANA

АО "АК Алтыналмас" запустило масштабный проект по автоматизации бизнес-процессов на базе решения SAP S/4HANA и модельных компаний.

АО "АК Алтыналмас" - одно из трех крупнейших золотодобывающих предприятий Казахстана - запустило масштабный проект по автоматизации бизнес-процессов на базе решения SAP S/4HANA и модельных компаний.

Проект был реализован командой экспертов SAP Services CIS в крайне сжатые сроки в сложных условиях пандемии. Работа шла полностью дистанционно с применением Agile-методологии - это позволило запустить проект в два раза быстрее аналогичных. В будущем новое решение позволит оптимизировать операционные издержки на 15%, оборотный капитал - на 5%, а также сократить рутинные операции на 20-30%.

В 2017 году в компании стартовал проект глобальной цифровой трансформации, который направлен на реорганизацию бизнеса и стандартизацию бизнес-процессов с использованием новой инфраструктуры и новой операционной модели. Историческая информационная система не справлялась с объемами данных и не включала процессы производства, поэтому было принято решение ее заменить.

Решение SAP стало верхнеуровневой платформой, в которой накапливаются достоверные данные с нижнеуровневых промышленных систем. На основе анализа этих данных специалисты компании могут принимать взвешенные решения, оптимизировать процессы, а также правильно бюджетировать и планировать, что крайне сложно делать в условиях горнодобывающего предприятия, где необходимо контролировать все процессы на коротких интервалах в режиме реального времени. При выборе решения ключевыми критериями для нас стали: применение лучших глобальных и отраслевых практик с максимальным использованием стандартной функциональности SAP, локализация в соответствии со стандартами и требованиями законодательства Казахстана, масштабируемость решения. вице-президент по IT и корпоративному развитию АО "АК Алтыналмас" Жанара Аманжолова

Проект рассчитан на два года, будет внедряться тремя последовательными волнами и завершится в 2022 году. Первая волна стартовала на базе двух модельных компаний для финансов и добычи полезных ископаемых, она охватила процессы финансового учета, управления персоналом и производственным учетом. Вторая волна нацелена на процессы скользящего и объемного планирования, продаж и операций, бюджетирования, автоматизации ТОиР. Третья - на бизнес-анализ и визуализацию, а также проекты по экологии.

Старт новых бизнес-процессов с использованием новой информационной системы произошел одновременно для четырех компаний, входящих в состав группы компаний АО "АК Алтыналмас" (AО "АК Алтыналмас", ТОО "Алтыналмас Technology", ТОО "Алтыналмас Торговый дом", ТОО "Аксу Technology"), семи рудниках ("Акбакай", "Бескемпир", "Пустынное", "Долинное", "Аксу ОГР", "Андасай" "Олимпийское"), а также на золотоизвлекательной фабрике "Акбакай" и "Долинное", обогатительной фабрике "Пустынное" и заводе по извлечению драгоценных металлов "Алтыналмас Technology". Сформирована цифровая основа для дальнейшего функционального развития и автоматизации процессов принятия решений и всех управленческих функций. Масштабируемое решение работает с единой моделью данных и готово к интеграции с MES-системами. Сейчас им пользуется порядка 600 человек, в дальнейшем количество пользователей увеличится до 2000.

"АО "АК Алтыналмас", как горнодобывающее предприятие, серьезно влияет на экономику страны, оно взаимодействует и с государством, и с внутренними и внешними участниками рынка. Компании необходима развитая система управления данными для анализа, глубинной аналитики, сценарного моделирования. Внедрение новой бизнес-модели на базе решений SAP позволит наращивать эффективность в любых экономических условиях, обеспечит необходимую гибкость планирования и устойчивость, поддержит растущие объемы бизнеса. С самого начала проекта перед нами были поставлены очень амбициозные задачи, как с точки зрения предстоящих объемов бизнес- и ИТ-трансформации, так и с точки зрения сроков. Для их решения был выработан особый подход к реализации проекта, в качестве методологии внедрения использовалась SAP Activate с применением принципов Agile. Благодаря такой комбинации удалось достичь впечатляющих результатов даже в условиях 100% дистанционной работы. директор по консалтингу и поддержке SAP CIS Андрей Шарак

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