Самолет ВВС Афганистана упал на территории Узбекистана

В Сети распространились фотографии и видео, на которых видны части разбившегося самолета.

В Сурхандарьинской области Узбекистана упал самолет с опознавательными знаками Афганистана, сообщает zakon.kz.

По информации "Газете.uz" самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В Сети распространились фотографии и видео, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший.

Фото: Topnewsuz / Telegram

В пресс-службе Минобороны страны заявили, что изучают ситуацию.

По словам источника газеты, двое военнослужащих Афганистана были госпитализированы в больницу.

Фото: Topnewsuz / Telegram

По неподтвержденной информации, находившиеся в самолете успели выпрыгнуть с парашютами.

14 августа Узбекистан временно принял 84 военнослужащих Афганистана, пересекших границу, и оказал им медицинскую помощь.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. После этого талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и теперь намерены объявить о возвращении государству прежнего названия.

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