Самолет ВВС Афганистана упал на территории Узбекистана

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В Сети распространились фотографии и видео, на которых видны части разбившегося самолета.
В Сурхандарьинской области Узбекистана упал самолет с опознавательными знаками Афганистана, сообщает zakon.kz.
По информации "Газете.uz" самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В Сети распространились фотографии и видео, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший.
Фото: Topnewsuz / Telegram
В пресс-службе Минобороны страны заявили, что изучают ситуацию.
По словам источника газеты, двое военнослужащих Афганистана были госпитализированы в больницу.
Фото: Topnewsuz / Telegram
По неподтвержденной информации, находившиеся в самолете успели выпрыгнуть с парашютами.
14 августа Узбекистан временно принял 84 военнослужащих Афганистана, пересекших границу, и оказал им медицинскую помощь.
15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. После этого талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и теперь намерены объявить о возвращении государству прежнего названия.
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