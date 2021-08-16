Светскость как основа обеспечения межконфессионального согласия в Казахстане

Религиовед Елнар Берикбаев отметил, что в светском правовом Казахстане все граждане равны перед законом.

В этом году исполняется 30 лет нашей независимости. В советское время религия была под запретом, мы практически утратили национальные традиции, язык и религию и вновь обрели их благодаря независимости. Казахстан обозначен как светское государство, то есть никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, считает религиовед, старший преподаватель КазНУ им. аль-Фараби, эксперт информационно-разъяснительной группы города Алматы Елнар Берикбаев.

Он перечислил принципы светскости, которые защищают и поддерживают многие из свобод:

Отделение религиозных организаций от государственных учреждений и публичной сферы, в которой религия может участвовать, но не доминировать;

Свобода исповедовать свою веру или убеждения, не причиняя вреда другим, менять их, или не иметь их;

Равенство, чтобы религиозные убеждения или их отсутствие не ставили никого из нас в выгодное или невыгодное положение.

Разделение религии и государства является основой секуляризма. Он защищает как верующих, так и неверующих граждан. Это гарант того, что религиозные группы не вмешиваются в государственные дела, а государство не вмешивается во внутренние религиозные дела. Елнар Берикбаев

По его мнению, секуляризм стремится обеспечить и защитить свободу религиозных убеждений и вероисповедания для всех граждан.

Мы хотим, чтобы свобода мысли и совести в равной степени распространялась на всех - как верующих, так и неверующих. Таким образом, право отдельных лиц на свободу вероисповедания всегда уравновешивается правом быть свободным от религии. Елнар Берикбаев

Религиовед отметил, что в светском правовом Казахстане все граждане равны перед законом.

Религиозная принадлежность не дает преимуществ, верующие являются гражданами с теми же правами и обязанностями, что и все остальные. Принцип светского государства отстаивает права и свободы человека, поддерживает законы о равенстве, которые защищают религиозные меньшинства от дискриминации. В то же время законы о равенстве гарантируют, что неверующие имеют те же права, что и те, кто отождествляет себя с религиозными убеждениями. У нас общие больницы, школы, полиция, пожарные и спасательные службы. Крайне важно, чтобы государственные услуги были светскими, чтобы никто не находился в неблагоприятном положении или не был лишен доступа на основании религиозных убеждений (или неверия). Все школы, финансируемые государством, должны быть нерелигиозными по своему характеру, чтобы дети обучались вместе независимо от религии их родителей. Елнар Берикбаев

Также он отметил, что "светскость - это не атеизм".

Атеизм - это отсутствие веры в бога и во все сверхъестественное. Светскость просто обеспечивает основу для демократического общества. Атеисты явно заинтересованы в поддержке секуляризма, но сам секуляризм не стремится оспаривать принципы какой-либо конкретной религии или убеждений, равно как и не стремится навязать атеизм кому бы то ни было. Светскость - это просто основа для обеспечения равенства во всем обществе - в политике, образовании, законодательстве и в других областях - как для верующих, так и для неверующих. Религиозные люди имеют право выражать и исповедовать свои убеждения, но так же поступают и те, кто выступает против этих убеждений или ставит их под сомнение. Религиозные убеждения, идеи и организации не должны пользоваться привилегированной защитой права на свободу выражения мнений. В условиях демократии все идеи и убеждения должны быть открыты для обсуждения. Светская модель государства - это единственная универсально применимая сиситема, позволяющая создать общество, в котором приверженцы всех религий могут жить вместе в мире и согласии. Елнар Берикбаев

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