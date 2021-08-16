В Нур-Султане полицейские прервали свадьбу и "Тілашар"

Свадебное торжество на 150 гостей организовали в одном из ресторанов.

В Нур-Султане, несмотря на карантинные меры, пытались провести праздничные торжества, передает zakon.kz.

В связи с карантином в стране действует запрет на проведение семейных торжеств, но некоторых казахстанцев это не останавливает.

Как сообщает пресс-служба ДП Нур-Султана, со стороны администрации и владельцев объектов общепита и развлекательных заведений происходят систематические нарушения санитарных требований вопреки действующему постановлению главного санитарного врача.

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Мобильными группами в ходе рейдовых проверок в 19:23 в воскресный день был выявлен ресторан El plaza, в котором проходило свадебное торжество на 150 гостей, среди присутствующих были пожилые и дети. Свадебное мероприятие прервали, когда гости сидели за накрытыми столами, веселились, произнося тосты молодоженам. ДП Нур-Султана

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В этот же день было проведено еще одно праздничное мероприятие. В 17:20 по улице Акан Серы в ресторане "Арна" шло мероприятие "Тілашар". На семейное торжество хозяева пригласили более ста гостей, среди которых были дети.

Собранный материал в отношении владельцев заведений направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКобАП. Мобильными группами в составе Управления санитарно-эпидемиологического контроля, представителей акимата, волонтеров и полицейских в выходные проверено 125 объектов предпринимательства, выявлено 32 нарушения карантинного режима. ДП Нур-Султана

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение карантина и призывает жителей столицы соблюдать санитарные нормы и социальную дистанцию. Мобильными группами в усиленном режиме будут проводиться повсеместные рейдовые мероприятия по выявлению нарушений карантина.

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