Алматы занял второе место в рейтинге цифровой зрелости по СНГ

Алматы опередил Киев в рейтинге цифровой зрелости.

Южная столица стала второй после Москвы и опередила Киев, передает zakon.kz.

Как рассказал в ходе брифинга начальник Алматинского отдела цифровизации Баян Конырбаев, в 2021 году в рейтинге цифровой зрелости Алматы получил 2,7 балла. Для сравнения: в 2017-м этот показатель находился на уровне 1,7.

Если в 2019 году мы оказывались за десятым местом, то сейчас по СНГ находимся на втором среди "умных" городов после Москвы, опередив при этом Киев, - заявил Конырбаев.

По его словам, достигнуть таких результатов помогло четкое видение значения цифровизации и стремление не просто к оцифровке города, а к созданию комфортных условий для его жителей, обеспечению "прозрачности", развитию талантов и привлечению новых технологий в обычную жизнь.

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