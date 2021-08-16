Токаев не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана - Уали

Слухи на тему беженцев из Афганистана неуместны, - заявил Берик Уали.

Президент Касым-Жомарт Токаев не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает zakon.kz.

Президент не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана. Слухи на эту тему неуместны. Помощь будет оказываться только сотрудникам ООН в случае официального обращения руководства всемирной организации, - написал он в Facebook.

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Ранее в СМИ появилась информация, что США просят Таджикистан, Казахстан, Узбекистан временно разместить около 9 тыс. афганцев, помогавших американцам.

13 июля в МИД РК сообщили, что "официально от американской стороны не поступало подобных обращений".

15 августа в Сети распространили информацию о том, что с Казахстаном достигнуто соглашение о временном приеме афганцев, которые работали на правительство США. В свою очередь в МИД РК заявили, что "на сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности".

В этот же день Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане. Глава государства поручил принять меры для обеспечения безопасности наших граждан и дипломатов, находящихся в ИРА.

Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий. Касым-Жомарт Токаев

16 августа глава государства провел второе совещание по складывающейся ситуации в Афганистане.

Обсуждены меры оперативного реагирования на ситуацию в Исламской Республике Афганистан с учетом национальных интересов Казахстана и вопросы обеспечения безопасности граждан нашей страны. Президент поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной. пресс-секретарь Президента Берик Уали

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