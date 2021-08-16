Бердибек Сапарбаев: Проблем не будет, если экономно, эффективно использовать воду

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в минувшее воскресенье с рабочей поездкой посетил Байзакский и Жамбылский районы.

Главой государства ранее были поставлены конкретные задачи по заготовке кормов и развитию орошаемых земель. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в минувшее воскресенье с рабочей поездкой посетил Байзакский и Жамбылский районы, где ознакомился с ходом реализации поручений главы государства, с мерами по обеспечению посевных площадей водой и работой ряда объектов.

Как сообщили в пресс-служба акиме Жамбылской области, первым делом глава региона побывал на Таласском гидроузле.

Пропускная способность гидроузла, используемого для регулирования водопотока, составляет 267 кубометров в секунду, под ним подвешено 44,92 тыс. гектаров сельхозугодий. Об этом рассказал директор областного филиала РГП "Казводхоз" Казыбек Бедебаев.

В целом область получает около 80% поверхностных водных ресурсов через трансграничные реки Чу и Талас. Это значит, что в вопросе орошения земель жамбылские фермеры зависимы от Кыргызской Республики. И здесь очень важна роль Кировского водохранилища.

По словам Бердибека Сапарбаева, в результате взаимного соглашения между двумя государствами на данный момент из Кыргызстана стабильно поступает 18 кубометров воды в секунду.

Как известно, малое количество осадков в этом году неблагоприятно отразилось на работе фермеров. Однако нет причин волноваться. У нас есть все возможности планово провести вегетационный период, если эффективно использовать имеющиеся ресурсы, экономя, не впустую. При этом в зависимости от значимости нужно подавать воду на посевные площади по очереди, регулируя. Сахарная свекла не должна остаться без влаги, и мы должны получить третий-четвертый укосы люцерны, уделите этому внимание, - сказал аким области.

Вместе с тем глава региона заверил, что переговоры с Кыргызстаном продолжатся.

Затем Бердибек Сапарбаев ознакомился с деятельностью областного филиала РГП "Казводхоз" и побывал на Байзакском гидроузле Левобережного обводного канала в жилом массиве Тастак, а также на поле сахарной свеклы, занимающей 25 гектаров, крестьянского хозяйства "Яшар" в селе Бурыл.

ТОО "Grand foods premium" в Бурылском сельском округе строит цех по консервированию овощей и овощехранилище вместимостью до пяти тыс. тонн. Стоимость проекта - 500 миллионов тенге. Об этом рассказал глава товарищества Жалил Аббосов.

Запуск овощехранилища, оснащенного современными технологиями и холодильником, ожидается в сентябре текущего года, а консервного цеха - в первой половине следующего года.

Глава региона заметил, что овощехранилище позволит хранить продукцию, чтобы затем реализовывать в межсезонье, к тому же это благотворно скажется на стабилизации цен. А после запуска цеха 30-40 человек из числа местных жителей будут обеспечены постоянной работой. Управление сельского хозяйства осуществляет сбор необходимых документов для получения полагающейся субсидии.

Нужно заметить, на сегодняшний день на территории Байзакского района функционируют 16 овощехранилищ общей вместимостью до 34 тыс. тонн.

Затем Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой Жамбылского филиала АО "Алель агро".

Предприятие получило кредит в рамках программы "Экономика простых вещей". В этом году планируется производство 3,5 тыс. тонн мяса птицы. К 2024 году ожидается, что годовая мощность предприятия составит до 44 тысяч тонн.

Всего запланировано строительство пяти птицефабрик. Работы по первой фабрике полностью завершены, на данный момент мы успели разместить 300 тыс. цыплят в 12 комплексах. Строительство еще 12 комплексов второй фабрики завершится до октября. Остальные три фабрики построим в ближайшие три года. В каждой из них будут 24 комплекса, - поделился начальник производственно-технического отдела Аскар Баймуханбетов.

Собственный кормовый завод и бойня будут запущены до конца этого года. На данный момент ведутся интенсивные строительные работы.

Рабочая поездка акима области завершилась на Асинском гидроузле. Бердибек Сапарбаев дал конкретные поручения ответственным лицам и подчеркнул значимость экономичного использования поливной воды.

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