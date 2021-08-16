Астанчане выступают за массовую вакцинацию населения

На сегодня в Нур-Султане первый компонент вакцины против коронавируса получили свыше 376 тыс. человек, полную иммунизацию прошли более 295 тыс. граждан.

Вакцинация на сегодня признана во всем мире единственным эффективным средством борьбы с пандемией коронавируса. Только благодаря вакцине можно сформировать коллективный иммунитет и вернуться в прежний доковидный ритм жизни, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Ученые и врачи отмечают, что вакцинированные заражаются коронавирусом гораздо реже, и даже в таком случае заболевание будет протекать без сильных осложнений и летальных исходов. Учитывая, что вирус постоянно мутирует, чем быстрее граждане пройдут иммунизацию, тем больше жизней удастся спасти и остановить распространение опасной болезни. В пользу этого выступают не только медработники, которые сутки напролет в стационарах борются за здоровье пациентов, но и общественные деятели, спортсмены, артисты, волонтеры, известные личности и жители столицы.

Только благодаря вакцинации можно сформировать коллективный иммунитет, что позволит вернуться в прежний ритм жизни, собираться компаниями за большим столом, выходить на тренировки, прогуливаться по любимым местам, чаще встречаться, не боясь за свое здоровье.

Получив вакцину, себя чувствуешь комфортнее, поскольку ты уже обезопасил себя, да и окружающие тебя люди тоже в безопасности. Вакцинация - единственный путь к восстановлению нормальной жизни. Советую, чтобы люди все вакцинировались. жительница столицы Гульшарат Нургалиева

На сегодня в Нур-Султане первый компонент вакцины против коронавируса получили свыше 376 тыс. человек, полную иммунизацию прошли более 295 тыс. граждан.

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