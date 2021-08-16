Водитель снес остановку и стоявшую на ней женщину в Усть-Каменогорске

Легковушка въехала в магазин, предварительно снеся остановку и находившуюся около нее женщину.

Ожидавшая пассажирский транспорт женщина получила травмы, передает zakon.kz.

18-летний водитель авто марки ВАЗ-2107 ехал по улице Карбышева. По информации Устинка LIVE, в какой-то момент молодой человек потерял контроль над машиной, в результате чего она снесла остановочный комплекс.

Остановка упала на стоявшего там пешехода. Далее водитель въехал в здание магазина. Женщина получила телесные повреждения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе Управления полиции Усть-Каменогорска.

В ведомстве дополнили, что меры в отношении автовладельца, спровоцировавшего аварию, примут сразу после заключения судебно-медицинского заключения.

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