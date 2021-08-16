В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Штормовое предупреждение в ряде областей объявлено на 17 августа.
В четырех областях Казахстана 17 августа объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz.
Как сообщает РГП "Казгидромет", днем 17 августа на севере области ожидается гроза. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 37 градусов.
В Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!