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В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Фото: pixabay.com 16 августа 2021, 17:46

Штормовое предупреждение в ряде областей объявлено на 17 августа.

В четырех областях Казахстана 17 августа объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz.

Как сообщает РГП "Казгидромет", днем 17 августа на севере области ожидается гроза. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 37 градусов.

В Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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