Мы надеемся, что война в Афганистане наконец закончится - МИД КНР

Мы надеемся, что будет сформировано толерантное исламское правительство, а талибы обеспечат безопасность мирных жителей и иностранных дипломатов, - заявила официальный представитель МИД КНР.

Китай надеется на прекращение войны в Афганистане, как пообещало движение "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран). Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает zakon.kz.

Мы обратили внимание на заявление талибов и надеемся, что война в Афганистане наконец закончится. (...) Надеемся, что эти обещания будут выполнены, - цитирует ее ТАСС.

Война в Афганистане, как напомнила официальный представитель МИД КНР, продолжается уже несколько десятилетий.

Также Чуньин отметила, что судьбу этой страны должен решать афганский народ.

Мы надеемся, что будет сформировано толерантное исламское правительство, а талибы обеспечат безопасность мирных жителей и иностранных дипломатов. Необходимо положить конец любым проявлениям терроризма. Хуа Чуньин

Она заявила, что китайские власти в случае притока беженцев из Афганистана будут решать данную проблему в соответствии с уставом ООН.

Если говорить принципиально, то мы будем решать данную проблему в духе договоренностей с ООН о беженцах. Хуа Чуньин

При этом официальный представитель МИД КНР отметила, что пока это "гипотетический вопрос, на который непросто ответить".

Посольство Китая в Кабуле, по ее словам, функционирует в обычном режиме, несмотря на захват столицы Афганистана боевиками "Талибана".

Посольство Китая в Кабуле работает в обычном режиме. Китайский посол и прочие наши дипломаты исполняют свои должностные обязанности. Хуа Чуньин

Большинство граждан КНР, находившихся в Афганистане, как уточнила официальный представитель МИД, при содействии посольства КНР отправлены на родину.

Осталось еще несколько представителей Китая, они не уехали по собственному желанию. Хуан Чуньин

Она заявила, что китайская дипломатическая миссия постоянно поддерживает со своими гражданами в Афганистане тесные контакты.

Они (оставшиеся граждане. - Прим. ред.) в безопасности. Хуан Чуньин

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