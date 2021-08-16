Три человека разбились насмерть при попытке вылететь из Кабула

В воздушной гавани собрались тысячи афганцев в попытке покинуть страну.

Три человека разбились насмерть, упав с большой высоты при попытке вылететь из Кабула, держась за шасси американского военно-транспортного самолета, передает zakon.kz.

Как пишет СМИ, на этот отчаянный шаг молодые люди пошли, поскольку из кабульского аэропорта в настоящее время вылетают только военные самолеты. В воздушной гавани собрались тысячи афганцев в попытке попасть на них. Они буквально штурмом берут самолеты, пытаясь уцепиться на ходу за любой выступ, - пишет "Российская газета".

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На этих транспортниках западные страны вывозят своих дипломатов, которые сейчас почти в полном составе находятся в аэропорту, а также сотрудничавших с ними афганцев и членов их семей. Воздушную гавань охраняют американские, британские и турецкие военные. Это единственный объект, находящийся под контролем сил НАТО, вся остальная часть Афганистана контролируется движением "Талибан" (запрещено в РФ).

15 августа в Сети распространили информацию о том, что с Казахстаном достигнуто соглашение о временном приеме афганцев, которые работали на правительство США. В свою очередь в МИД РК заявили, что "на сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности".

В этот же день Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане. Глава государства поручил принять меры для обеспечения безопасности наших граждан и дипломатов, находящихся в ИРА.

Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий. Касым-Жомарт Токаев

16 августа глава государства провел второе совещание по складывающейся ситуации в Афганистане.

Отметим, что Токаев не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана.

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