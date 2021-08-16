Факт крушения самолета ВВС Афганистана подтвердили в Узбекистане

Оба летчика разбившегося самолета афганских ВВС выжили.

Минобороны Узбекистана в понедельник подтвердило факт крушения самолета ВВС Афганистана в Сурхандарьинской области республики, передает zakon.kz.

Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее, - цитируют "Известия" начальника информационной службы ведомства Бахрома Зульфикарова.

Согласно данным Telegram-канала Mash, оба летчика разбившегося самолета афганских ВВС выжили. Они находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что крушение произошло накануне вечером в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.

При этом в соцсетях появились видео и фото с места предположительного крушения самолета. Источник издания в свою очередь уточнял, что двое афганских военнослужащих были госпитализированы в термезское отделение Республиканского научного центра экстренной медицины, - говорится в сообщении.

Отмечалось, что, по неподтвержденным данным, находившимся в самолете пассажирам удалось спрыгнуть с парашютом. Информация о пострадавших уточняется.

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