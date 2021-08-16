Пассажира на инвалидной коляске не пустили в автобус в Павлодаре

Водитель автобуса в Павлодаре не пустил в салон пассажира на инвалидной коляске. проводится служебное расследование.

В павлодарском автопарке проведут служебное расследование. Причиной стал случай, когда в салон автобуса водитель не пустил пассажира на инвалидной коляске, передает zakon.kz

Как сообщает pavlodarnews.kz, в одном из Instagram-аккаунтов появилась информация о том, что павлодарец на инвалидной коляске не смог попасть в автобус. По словам очевидцев, на остановке "Парк Гагарина" водитель маршрута №2 отказался опускать пандус для инвалида.

"На просьбу подъехать ближе к бордюру, чтобы мы смогли забраться без пандуса, просто уехал, даже не закрыв двери. Номер не запомнили - то ли 191, то ли 193", - сказано в Instagram-посте.

В ТОО "Павлодарский автокомбинат" начали служебное расследование.

Истребована объяснительная записка от водителя автобуса № 093 маршрута №2, - пояснили на предприятии. - По словам водителя, на просьбу опустить пандус для инвалида он заехал на бордюр и ждал в течение 5-6 минут. Затем водитель посмотрел в зеркало заднего вида, где ему махнули, чтобы он уезжал. Он понял, что пассажир отказался от поездки, и уехал, - ответили в автокомбинате.

В ТОО "Павлодарский автокомбинат" на общем собрании с водителями была проведена беседа, чтобы подобных случаев они не допускали.

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