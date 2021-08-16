В связи с продолжающейся регистрацией заболеваемости COVID-19 в Шымкенте продлят карантин.

С 17 августа 2021 года в Шымкенте продлят режим карантина и ограничительные меры по нераспространению КВИ, сообщает zakon.kz.

Главный государственный санитарный врач города Шымкент Абдиманап Тулебаев в связи с продолжающейся регистрацией случаев COVID-19 и вирусной пневмонии в целях дальнейшего предупреждения распространения заболеваемости постановил продлить карантин и ограничительные меры до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Работа непродуктовых магазинов, не участвующих в проекте Ashyq, запрещена. Участникам проекта Ashyq разрешено работать с ограничением по времени с 07:00 до 22:00. Участники со статусом "Лидер" могут работать до 00:00, но с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье. Деятельность зоопарка также приостановлена, - сказано в постановлении.

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