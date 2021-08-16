Бэтмобиль за миллион долларов выставил на продажу житель Темиртау

Сборка заняла три года.

Евгений Бондаренко воссоздал вымышленный автомобиль Бэтмена, передает zakon.kz.

Сборка заняла три года. Процесс парень регулярно публиковал в соцсети.

К слову, на данный момент это самый дорогой автомобиль, который продается через Сеть в Казахстане.

Отметим, что это не первый казахстанец, решивший изготовить бэтмобиль. В 2011 году карагандинцы представили на обозрение джип "Черный ворон", который на голову превосходит по ездовым качествам "Хаммер". Хозяин просил за него 60 тысяч долларов.

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