Бекшин подписал новое постановление о карантине

Карантин продлевается до 31 августа.

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое карантинное постановление, передает zakonz.kz.

Согласно документу, карантин продлевается до 31 августа.

Также отмечается, что теперь обязательна установка рециркуляторов воздуха в местах скученного нахождения учащихся - столовых, туалетных, рекреациях.

Помимо этого, с началом занятий в учебных заведениях необходимо обеспечить:

- раздельные входы для детей начальных, средних и старших классов;

- ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся;

- запрет на проведение массовых мероприятий;

- отмену кабинетной системы обучения;

- организацию перемен учащихся начальных, средних и старших классов в разное время;

- усиление контроля за организацией проветривания, дезинфекционного режима в столовых;

- перевод на онлайн-формат обучения учащихся при первом случае заболевания коронавирусной инфекцией в классе, группе, а также заболевании членов семьи;

- предусмотреть возможность обучения учащихся в онлайн-формате по заявлениям родителей.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!