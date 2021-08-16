Обеспечить все сельские округа инструкторами по спорту поручил акимам Сапарбаев

В Жамбылской области действуют всего 2725 спортивных объектов.

На совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева обсуждены вопросы развития массового спорта, передает zakon.kz.

Недавно глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о выступлении казахстанской сборной на Олимпиаде в Токио. Он указал на некоторые недочеты и дал ряд поручений. В нашей области показатели развития физической культуры и спорта выше среднереспубликанских, - отметил глава региона.

Руководитель Управления физической культуры и спорта Нурбол Жунисбеков доложил о ходе реализации региональной программы по развитию массового спорта на 2020-2025 годы. По его словам, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 33,5%, что на 1,7% больше по сравнению с прошлым годом. По области действуют всего 2725 спортивных объектов. На данный момент все учебно-тренировочные сборы проходят с соблюдением карантинных мер. Спортивные мероприятия проводятся на площадках под открытым небом.

Только в прошлом году по области было построено 15 физкультурно-оздоровительных комплексов, 92 спортивные площадки. В новых объектах функционируют 84 различных секции. Но не все объекты работают с утра до вечера. В выходные дни дети не могут туда попасть. Для кого мы тогда строили эти объекты? Летние каникулы дети должны проводить с пользой. Ребятишкам есть, где играть, заниматься спортом. Нужно работу в этом направлении грамотно организовать, - обратился Сапарбаев к акимам районов.

В свое оправдание директора спортивных школ пояснили, что тренеры находились в трудовом отпуске.

Составьте график работы физкультурно-оздоровительных комплексов так, чтобы дети смогли заниматься в удобное им время. Управления спорта, культуры, образования должны составить совместный график мероприятий, чтобы актовый и спортивный залы в школах не пустовали, - потребовал аким области.

Жунисбеков отметил, что необходимо обеспечить все сельские округа инструкторами по спорту, открыть детско-юношеские клубы физической подготовки. Глава региона дал поручение акимам районов решить эти вопросы.

Сапарбаев указал на необходимость тесного сотрудничества профильного ведомства со спортивными федерациями республики, со всеми спортивными школами, особенно на селе, ведь именно оттуда выходит большинство талантов. Акимы районов и Управление физической культуры и спорта должны совместно работать со спонсорами в рамках проектов "Туған жерге тағзым", "Жомарт түлек".

В Олимпийских играх в Токио участвовали 5 спортсменов из Жамбылской области. Наш земляк Елдос Сметов завоевал "бронзу" и принес первую медаль Казахстану. Я убежден, что его пример приведет на стадио­ны сотни будущих чемпионов. Следует организовать в школах встречи с Елдосом Сметовым, - заключил аким области.

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