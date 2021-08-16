Умер казахстанский спортивный комментатор Амангельды Сейтханов

Журналист последние две недели находился в реанимации.

Амангельды Сейтханову было 52 года. Причиной смерти стал коронавирус, передает zakon.kz.

Амангельды Сейтханов родился 11 мая 1969 года в Маканчинском районе Восточно-Казахстанской области. Журналист последние две недели находился в реанимации и скончался от коронавируса. От имени коллектива телерадиокорпорации "Казахстан" выражаем соболезнования родным и близким журналиста, - опубликовал сообщение телеканал "Qazsport" в Instagram.

Редакция zakon.kz выражает соболезнования родным и близким известного журналиста.

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