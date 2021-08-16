Пять лет тюрьмы грозит подозреваемому в краже денег из мечети в Актюбинской области

Также санкция статьи предусматривает конфискацию имущества.

34-летний сельчанин уже признался в содеянном, передает zakon.kz.

4 августа с 15:00 до 16:00 путем взлома замка сейфа в мечети поселка Аккемер Мугалжарского района неизвестными лицами были похищены пожертвования прихожан, - пишет официальный ресурс МВД РК.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.

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