Мачеха оставила падчерицу одну в аэропорту и улетела из Анталии в Казахстан

Виновнице грозит штраф в 440 тыс. тенге или лишение свободы до одного года.

Улететь вдвоем не получилось, потому что женщина потеряла паспорт 15-летнего подростка. Отец в это время находился в отеле с положительным ПЦР-тестом, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Я хочу понять действия и умысел этой женщины. Она оставила моего ребенка в опасности. За эти шесть часов в аэропорту с ребенком могло случиться все что угодно. Все благополучно закончилось, - говорит мама девочки Асыл Несипбаева.

Как уточняется, девочке пришлось самостоятельно пойти в миграционную службу и взять справку о потере документов. Затем на ее имя переоформили билет отца, чтобы можно было ближайшим рейсом вылететь домой. Помогали казахстанские дипломаты в Турции.

Мать юной туристки уже подала заявление в суд на обидчицу дочери. Возбуждено уголовное дело. Виновнице грозит штраф в 440 тыс. тенге или лишение свободы до одного года, - резюмируется в сообщении.

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