Потенциально опасный астероид летит к Земле

Диаметр космического камня составляет около 1,37 км. Это больше чем 99% астероидов.

Потенциально опасный астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле 21 августа. Для планеты угрозы он не представляет, передает zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Диаметр космического камня составляет около 1,37 км. Это больше чем 99% астероидов.

Ученые отметили, что потенциально опасными считаются те астероиды, который приближаются к Земле на расстояние менее 7,5 млн километров. По словам ученых, наибольшую опасность представляют те небесные тела, которые не отслеживаются астрономами и мир узнает о них только после падения. Подобные небесные тела неоднократно пролетали рядом с планетой — многие ближе, чем 2016 AJ193. Так, десять лет назад два астероида размером 100 и 360 метров пролетели в 384 тыс. км от Земли

За сто лет таких близких пролетов было более 30. Как правило, все предсказанные астероиды беспрепятственно пролетают мимо нас. пресс-служба Московского планетария

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