За сутки в Казахстане выявили 6869 случаев заражения COVID-19

Всего в стране подтверждено 701 345 случаев.

6869 новых ПЦР-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Казахстане за день. Общее количество зараженных пошло на спад. Так, в Нур-Султане за прошедшие сутки заболевших выявлено более чем на 300 человек меньше. В Шымкенте - на 100 человек. Алматы на этом фоне показывает грустную стабильность - количество зараженных за сутки почти не изменилось, сообщает zakon.kz.

Общее число заболевших COVID-19 в Казахстане за 16 августа:

в городе Нур-Султан - 632,

в городе Алматы - 1517,

в городе Шымкент - 450,

в Акмолинской области - 285,

в Актюбинской области - 300,

в Алматинской области - 383,

в Атырауской области - 562,

в ВКО - 256,

в Жамбылской области - 171,

в ЗКО - 65,

в Карагандинской области - 1101,

в Костанайской области - 273,

в Кызылординской области - 148,

в Мангистауской области - 152,

в Павлодарской области - 330,

в СКО - 161,

в Туркестанской области - 83.

Всего в стране подтверждено 701 345 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5848 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 320,

в городе Алматы - 1285,

в городе Шымкент - 453,

в Акмолинской области - 259,

в Актюбинской области - 612,

в Алматинской области - 245,

в Атырауской области - 111,

в ВКО - 62,

в Жамбылской области - 50,

в ЗКО - 77,

в Карагандинской области - 926,

в Костанайской области - 378,

в Кызылординской области – 308,

в Мангистауской области - 144,

в Павлодарской области - 397,

в СКО - 100,

в Туркестанской области - 121.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 577 882 человека.

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