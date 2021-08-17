Коронавирус в РК: матрица оценки эпидситуации на 17 августа

В "зеленой" зоне, по-прежнему, только Туркестанская область.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 августа 2021 года, сообщает zakon.kz.

В "красной" зоне по-прежнему находятся: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

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