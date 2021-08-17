Комбинация каких вакцин эффективна против "дельта-штамма" COVID-19

Вакцина "Спутник Лайт" в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против "дельта-штамма" КВИ для тех, кто сделал две прививки Pfizer.

Комбинация каких вакцин от коронавирусной инфекции эффективна против "дельта-штамма" COVID-19, передает zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцина "Спутник Лайт" в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против "дельта-штамма" КВИ для тех, кто сделал две прививки Pfizer.

Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer "Спутником Лайт" вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться. Александр Гинцбург

Он отметил, что до сих пор непонятно, какая эффективность у вакцины Pfizer против "дельта-штамма", есть предположения, что всего 40%.

Как сообщается, ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" - в качестве третьего компонента для усиления эффекта.

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