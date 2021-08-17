США выделит до $500 млн на помощь афганским беженцам

Байден распорядился выделить до $500 млн для помощи афганским беженцам

Чтобы оказать помощь беженцам из Афганистана, президент США Джо Байден распорядился выделить до $500 млн, передает zakon.kz.

Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе говорится, что средства необходимо направить на "удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц", которые подвергаются риску в результате ситуации в Афганистане.

Расходы проходят по линии госфонда оказания экстренной помощи беженцам и переселенцам. В том числе планируется помочь гражданам, которые обращаются за специальными иммиграционными визами США, сообщает REN.tv.

До этого Байден распорядился выделить до $100 млн на эвакуацию из Афганистана граждан, которые помогали войскам из США.

Напомним, американский лидер в ходе обращения заявил, что Штатам удалось достигнуть цели пребывания в Афганистане.

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