Тауекел Мусилим спел песню "Дударай"

Легендарная песня "Дударай" (в переводе - "кудряш") была создана Марией Рыкиной (Рекиной) в начале XX века.

Новое звучание легендарной мелодии представили в Казнете вместе с клипом.

Аранжировщиком песни выступил композитор Эмиль Досов, клип снят режиссером Дамиром Тастембековым.

По словам композитора, прежде чем приступить к созданию своей версии "Дударай", он переслушал все существующие записи песни.

Мне важно было сохранить узнаваемость мелодии, но при этом подать ее легче, проще, современнее и доступнее, чем классические и традиционные варианты. Национальные инструменты я использовал не в традиционной подаче, и звук той же домбры, сыбызгы или саз-сырнай не отправляет нас моментально в начало XX века, а рассказывает историю нашего времени. Эмиль Досов

Как отмечает композитор, исполнитель песни - Тауекел Мусилим - хоть и не является профессиональным певцом, отлично справился со своей задачей.

Он очень серьезно отнесся к работе над песней и с трудолюбием, безропотно терпел все мои замечания. Да и сама запись заняла у нас не так много времени, как я думал. Эмиль Досов

Легендарная песня "Дударай" (в переводе - "кудряш") была создана Марией Рыкиной (Рекиной) в начале XX века. Поводом для ее создания стали реальные события из жизни. Согласно истории, Мария - дочь русского переселенца, и Дуйсен, молодой джигит, полюбили друг друга, но из-за царивших в то время предрассудков не могли пожениться. Тогда девушка в отчаянии убежала в степь, там и родилась знаменитая мелодия-признание. Дуйсен отправился вслед за любимой, и, прежде чем молодых влюбленных вернули обратно и сыграли свадьбу, им пришлось пережить трудные времена.

Популярность песни все эти годы не утихала, она легла в основу одноименной оперы Евгения Брусиловского. В собственном прочтении ее представляли такие исполнители, как Жубаныш Жексенулы, Димаш Кудайберген и многие другие.

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