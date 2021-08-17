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Пьяный водитель столкнулся с "КамАЗом" в Нур-Султане 

Фото: Zakon.kz 17 августа 2021, 10:02

По данному факту нарушителя доставили в управление полиции, автомашина водворена на коммунальную стоянку.

В Нур-Султане пьяный водитель столкнулся с дорожно-уборочным "КамАЗом", сообщает zakon.kz.

Водитель автомашины ВАЗ-21099, проезжая по улице Аль-Фараби, не затормозил и врезался в дорожную технику.

Прибывшие на место ДТП полицейские заметили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов выяснилось, что в 2018 году решением суда 30-летний водитель был лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту нарушителя доставили в Управление полиции, автомашина водворена на коммунальную стоянку.

В отношении подозреваемого проводится расследование по статье 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения", - сообщили в ДП города.

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