30 добрых дел к 30-летию независимости в Таразе

К 30-летию независимости РК в Таразе продолжается 30 проектов добрых дел.

При поддержке акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева к 30-летию независимости РК в Таразе продолжается 30 проектов добрых дел. В этом году отремонтируют более 30 улиц областного центра. Для этого из бюджета выделено 1 млрд 120 млн тенге. На сегодняшний день завершен средний ремонт ул. Б. Момышулы, также на нескольких улицах ведутся работы по асфальтированию.

Также в городе к 30-летию строится 30 спортивных объектов, 13 из которых уже введены в эксплуатацию в рамках проекта "Таразға тарту". Из числа спортивных объектов: Ледовой дворец, Дворец бокса, Центр настольного тенниса и гимнастики, другие же объекты строятся при поддержке спонсоров.

Кроме того, в Таразе будут открыты 30 детских площадок. Из них 13 - в рамках проекта "Таразға тарту", 12 - за счет государства и 5 - за счет спонсорских средств. Площадки во дворах жилых домов разделены на три возрастные категории: 2-7 лет, 7-14 лет и старше 14. Для безопасности жителей используется специальное покрытие, установлены необходимые для тренировок инвентари.

К 30-летию независимости более 30 улиц областного центра будут освещены. Для этого из бюджета будет выделено 200 млн тенге. Особое внимание уделяется проведению электроосвещения на дорогах близи общеобразовательных учреждений и детских садов.

В целях обеспечения полного освещения улиц города утвержден трехгодичный план. На 207 объектах появится свет, будет отремонтировано 230 улиц и переулков (261,8 км), благоустроен 241 двор.

В честь 30-летия независимости РК в Таразе: отремонтируют 30 улиц;

будет построено 30 спортивных объектов;

на 30 улицах будет установлено освещение;

введется в эксплуатацию 30 детских площадок.

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