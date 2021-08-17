Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2021 году

В какую сумму обойдется казахстанским родителям покупка школьной формы и канцелярских принадлежностей в этом году? Сравненим "базарные" и магазинные цены на школьные товары и принадлежности.

С 1 сентября 2021 года после долгого перерыва, связанного с пандемией, казахстанские школьники вновь сядут за парты. При этом МОН заявил, что школьникам рекомендуется посещать занятия либо в форме, либо в одежде делового стиля. Zakon.kz на примере Алматы решил выяснить, в какую сумму обойдется казахстанским родителям покупка школьной формы и канцелярских принадлежностей в этом году.

Для сравнения мы взяли "базарные" и магазинные цены на школьные товары и принадлежности. Продавцы на барахолке говорят, что они в этом году остались прежними. Те, кто торгует остатками товара, завезенного еще в доковидные времена, готовы сделать скидку.

Школьную форму на барахолке предлагают турецких, китайских, кыргызских производителей, а также отшитую на отечественных фабриках. Цены на одежду производства Китая и Бишкека на порядок ниже. Их возьмем в качестве минимальных.

Одежда для девочки на барахолке

Производители школьной одежды заметно расширили ассортимент для девочек. Сейчас помимо классической "тройки" или "четверки" в продаже можно встретить большой выбор моделей сарафанов, жакетов, юбок, жилетов, кардиганов, брюк, платьев, пиджаков и блузок.

Их стоимость:

Комплект "четверка" (жакет, юбка, брюки, жилет) - от 16 000 до 32 000 тенге.

Блузка - от 2000 до 9500 тенге.

Сарафан - от 3000 до 12 500 тенге.

Юбка - от 2500 до 8000 тенге.

Платье - от 7500 до 25 000 тенге.

Жакет - от 6000 до 14 000 тенге.

Жилет - от 2500 до 7500 тенге.

Брюки - от 2000 до 8000 тенге.

Кофта, кардиган - от 5000 до 17 000 тенге.

Колготки - от 600 до 1500 тенге.

Носки, гольфы - от 150 до 500 тенге.

Майка - от 700 до 1500 тенге.

Обувь на осень (туфли, мокасины) - от 5000 до 15 000 тенге.

Белые банты - от 1000 до 2000 тенге за пару.

Спортивный костюм - от 4000 до 15 000 тенге.

Спортивная футболка - от 1500 до 3000 тенге.

Спортивные шорты - от 1000 до 6000 тенге.

Кроссовки - от 4500 до 12 000 тенге.

В целом, полная "экипировка" для девочки на барахолке обойдется в сумму от 47 850 до 132 500 тенге.

Одежда для мальчика на барахолке

На школьную одежду для мальчиков продавцы на барахолке установили следующие цены:

Костюм "тройка" (пиджак, жилет, брюки) - от 10 000 до 27 000 тенге.

Рубашка - от 2000 до 7000 тенге.

Брюки от - 2500 до 8000 тенге.

Пиджак - от 4000 до 8000 тенге.

Жилет - от 2000 до 5000 тенге.

Трикотажный джемпер, кардиган - от 4000 до 15 000 тенге.

Галстук - от 500 до 2000 тенге.

Ремень - от 1000 до 5000 тенге.

Носки - от 150 до 300 тенге.

Майки - от 700 до 1500 тенге.

Обувь на осень (туфли, мокасины, лоферы) - от 5000 до 15 000 тенге.

Спортивный костюм - от 4000 до 15 000 тенге.

Спортивная футболка - от 1500 до 3000 тенге.

Спортивные шорты - от 1000 до 6000 тенге.

Кроссовки - от 4500 до 12 000 тенге.

В общем одежда для мальчика на барахолке обойдется в сумму от 43 300 до 131 000 тенге.

Школьный рюкзак на барахолке можно приобрести за 2500-20 000 тенге.

Канцтовары на барахолке

На канцелярские товары цены на алматинской барахолке следующие: Дневник - 400 тенге.

Тетрадь тонкая (клетка, линейка) - 15 тенге.

Тетрадь общая: 36 листов - 100 тенге, 48 листов - 120 тенге, 96 листов - 220 тенге.

Альбом для рисования - от 220 до 450 тенге.

Краски акварельные - от 450 до 1600 тенге.

Карандаши цветные - от 600 до 1800 тенге.

Карандаш простой - от 65 до 250 тенге.

Ручка шариковая - от 30 до 200 тенге.

Пеналы: пустой - от 500 до 1500 тенге, укомплектованный - от 2500 до 4500 тенге.

Фломастеры - от 225 до 2600 тенге.

Обложки для книг, упаковка 20 штук - 400 тенге.

Обложки для тетрадей, упаковка 20 штук - 250 тенге.

Цветная бумага - от 70 до 1000 тенге.

Цветной картон - от 200 до 800 тенге.

Линейка - от 50 до 300 тенге за штуку.

Линейки в наборе - от 330 до 1000 тенге.

Ластики - от 55 до 200 тенге.

Готовальня - от 600 до 3000 тенге.

Ножницы - от 150 до 400 тенге.

Для ученика начальной школы общая сумма на канцтовары на барахолке составит от 6000 до 21 000 тенге.

Для учащихся средней и старшей школы - от 9000 до 21 300 тенге.

Одежда в магазинах для девочки

В крупных торговых центрах Алматы цены на школьную форму, обувь и аксессуары для девочки следующие:

Костюм "четверка" (жакет, жилет, юбка, брюки) - от 26 500 до 31 500 тенге.

Жакет - от 11 000 до 13 000.

Юбка - от 5000 до 7000 тенге.

Жилет - от 2000 до 4500 тенге.

Брюки - от 2500 до 7000 тенге.

Сарафан - от 6000 до 10 000 тенге.

Блуза - от 1800 до 5500 тенге.

Трикотажный кардиган, джемпер - от 6000 до 8000 тенге.

Трикотажный жилет - от 2000 до 3500.

Колготки - от 600 до 1800 тенге.

Носки, гольфы - от 250 до 500 тенге.

Майка - от 600 до 1200 тенге.

Обувь на осень (туфли, мокасины, лоферы) - от 3900 до 15 000 тенге.

Белые банты - от 500 до 1000 тенге за штуку.

Спортивный костюм - от 4000 до 12 000 тенге.

Спортивная футболка - от 1200 до 3000 тенге.

Спортивные шорты от - от 1500 до 5000 тенге.

Кроссовки от - от 3900 до 8000 тенге.

Общая сумма покупки одежды для девочки в магазинах составит от 55 050 до 105 200 тенге.

Одежда в магазинах для мальчика

На школьную одежду для мальчиков торговые центры предлагают такие цены:

Костюм "двойка" (пиджак, брюки) - от 11 000 до 13 000 тенге.

Рубашка - от 4000 до 6000 тенге.

Брюки - от 6000 до 7000 тенге.

Пиджак - от 1100 до 13 000 тенге.

Жилет - от 4500 до 6000 тенге.

Трикотажный джемпер, кардиган - от 6000 до 8000 тенге.

Галстук - от 1000 до 1500 тенге.

Ремень - от 2500 до 5000 тенге.

Носки - от 250 до 400 тенге.

Майки - от 800 до 2500 тенге.

Обувь на осень (туфли, мокасины, лоферы) - от 3900 до 20 000 тенге.

Спортивный костюм - от 4000 до 15 000 тенге.

Спортивная футболка - от 2000 до 3500 тенге.

Спортивные шорты - от 1500 до 6000 тенге.

Кроссовки - от 4000 до 15 000 тенге.

В общем сумма на покупку одежды для мальчика в магазинах составит от 59 200 до 130 000 тенге.

Канцелярские товары в магазине

Цены на школьную канцелярию в крупных специализированных магазинах:

Дневник - от 165 до 350 тенге.

Тетрадь тонкая - 25 тенге.

Тетрадь общая: 36 листов - 100 тенге, 48 листов - 125 тенге, 96 листов - 215 тенге.

Альбом для рисования - от 110 до 245 тенге.

Шариковая ручка - от 40 до 160 тенге.

Фломастеры - от 225 до 2600 тенге.

Обложки для книг (упаковка 20 шт.) - 350 тенге.

Обложки для тетрадей (упаковка 20 шт.) - 220 тенге.

Пластилин - от 350 до 1580 тенге.

Краски акварельные - от 475 от 1200 тенге.

Простой карандаш - от 25 до 210 тенге за штуку.

Цветные карандаши в наборе - от 295 до 2200 тенге.

Пеналы: пустой - от 1100 до 5500 тенге, укомплектованный - от 3700 до 7200 тенге.

Цветная бумага - от 50 до 1000 тенге.

Цветной картон - от 190 до 695 тенге.

Линейки - от 50 до 300 тенге, линейки в наборе - от 330 до 1000 тенге.

Ластики - от 55 до 200 тенге.

Готовальня - от 705 до 2770 тенге.

Для учащегося младшей школы на покупку канцтоваров в магазине потребуется от 5420 до 23 880 тенге.

Средней и старшей школы - от 5710 до 17 750 тенге.

Рюкзак для ученика в магазине стоит от 3290 до 27 900 тенге.

Санитарные новшества

В связи с карантинными требованиями учащимся школ в этом году необходимы медицинские маски и санитайзеры для рук.

С учетом того, что на день ребенку нужно две маски, а их средняя стоимость составляет 30 тенге, на весь учебный год родителям придется приобрести 400 масок и потратить на это 12 000 тенге. Покупка антисептика для рук по средней стоимости 550 тенге обойдется родителям в общем в 18 000 тенге (из расчета один бутылек в неделю).

Алена Мирошниченко

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