Задержан глава Управления сельского хозяйства Акмолинской области

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Глава управления сельского хозяйства Акмолинской области подозревается в получении взятки в крупном размере от предпринимателей области.
Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства" Акмолинской области, передает zakon.kz.
Он подозревается в получении взятки в крупном размере от предпринимателей области за принятие решения, входящего в круг его полномочий. 14 августа с санкции суда подозреваемый заключен под стражу. пресс-служба Антикоррупционной службы
В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
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