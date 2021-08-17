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Задержан глава Управления сельского хозяйства Акмолинской области

Фото: pixabay.com 17 августа 2021, 10:42

Глава управления сельского хозяйства Акмолинской области подозревается в получении взятки в крупном размере от предпринимателей области.

Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства" Акмолинской области, передает zakon.kz.

Он подозревается в получении взятки в крупном размере от предпринимателей области за принятие решения, входящего в круг его полномочий. 14 августа с санкции суда подозреваемый заключен под стражу. пресс-служба Антикоррупционной службы

В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

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