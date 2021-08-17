Врач рассказала, как снизить давление без лекарств

Кардиолог назвала три способа снижения давления без лекарств.

Врачи-кардиологи назвали несколько простых способов, которые позволят на время облегчить симптомы гипертонии, передает zakon.kz.

При незначительном повышении давления улучшить состояние пациента можно без медикаментозной терапии. Для того чтобы человек почувствовал себя лучше, нужен приток свежего воздуха в помещение. В первую очередь надо открыть окна. Затем больного следует попросить снять тесную одежду и лечь в положение, когда голова немного приподнята. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-кардиолог Екатерина Савченко.

Однако следует помнить, что данные методы ни в коем случае не заменяют лекарственной терапии или посещения врача. Они лишь могут помочь облегчить симптомы гипертонии. И то, если речь идет о незначительном повышении давления, не сопровождающемся серьезными жалобами, - отметила врач.

Но стоит быть внимательным к состоянию больного. Нередко за попытками самостоятельного снижения артериального давления упускаются симптомы каких-либо угрожающих жизни состояний, что приводит к несвоевременному обращению за медицинской помощью.

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Врач отмечает, что выделить конкретную причину повышения артериального давления удается только у 5-10% пациентов, речь тогда идет о вторичной гипертонии. Основными причинами являются эндокринная патология, заболевания почек и патологии почечных сосудов, центральной нервной системы, коарктация аорты.

Если речь идет об установленной гипертонической болезни, то назначение медикаментозной терапии может быть необязательным для пациентов с первой степенью артериальной гипертонии, низким сердечно-сосудистым риском и при условии отсутствия поражения органов-мишеней, что возможно оценить только после прохождения определенного обследования, - говорит Савченко.

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На изменение образа жизни дается 3-6 месяцев и при неэффективности таких мероприятий назначаются лекарственные средства. Другой категорией являются пожилые люди старше 80 лет, которые ранее не получали никакого лечения, у них порогом начала гипотензивной терапии являются цифры АД ≥ 160/90 миллиметров ртутного столба.

К основным немедикаментозным методам снижения давления относится отказ от курения, поддержание оптимальной массы тела, сохранение окружности талии у мужчин менее 94 см, у женщин - менее 80 см, снижение потребления соли до менее 5 г/сут.; регулярные умеренные физические нагрузки, - заключила врач.

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