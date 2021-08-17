Названы топ-5 продуктов для защиты от COVID-19

Диетолог рассказала, чем нужно питаться во время пандемии.

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, чем нужно питаться во время пандемии коронавирусной инфекции, чтобы снизить шансы на заражение опасной инфекцией. Она назвала пять самых полезных продуктов, которые могут защитить от КВИ, передает zakon.kz.

На первое место специалист поставила цитрусовые, богатые витамином С. Он не только участвует в уничтожении вирусов, но и препятствует их размножению. Кроме усиления иммунитета, цитрусовые также улучшают работу надпочечников и помогают синтезировать коллаген. Второе место в рейтинге занял чеснок. Он убивает и подавляет развитие разнообразных бактерий. Замкнула тройку лидеров квашеная капуста. Она содержит пребиотики и огромное количество витаминов А и C, - говорится в сообщении 5-tv.ru.

В топ-5 диетолог также отнесла брокколи и все кисломолочные продукты без сахара.

Растение содержит фермент, препятствующий проникновению вирусов в клетки. Молочка богата бактериями, которые вытесняют патогенную флору.

Вышеуказанная информация является рекомендательной и относится к вопросам профилактики. В случае появления симптомов, схожих с COVID-19, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

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