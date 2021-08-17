16 стран, куда могут полететь казахстанцы

Международные полеты выполняются в 16 стран по 46 маршрутам.

В какие страны могут полететь казахстанцы. Об этом рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время международные полеты выполняются в 16 стран по 46 маршрутам:

Турция - 54 рейса в неделю; ОАЭ - 31 рейс в неделю; Узбекистан - 36 рейсов в неделю; Россия - 10 рейсов в неделю; Грузия - 20 рейсов в неделю; Кыргызстан - девять рейсов в неделю; Беларусь - восемь рейсов в неделю; Украина - восемь рейсов в неделю; Германия - девять рейсов в неделю; Таджикистан - два рейса в неделю; Южная Корея - три рейса в неделю; Египет - два чартерных рейса в неделю; Нидерланды - один рейс в неделю; Черногория - семь рейсов в неделю; Польша - один рейс в неделю; Армения - один рейс в неделю.

Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. пресс-служба МИИР РК

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