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16 стран, куда могут полететь казахстанцы

Фото: pixabay.com 17 августа 2021, 11:35

Международные полеты выполняются в 16 стран по 46 маршрутам.

В какие страны могут полететь казахстанцы. Об этом рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время международные полеты выполняются в 16 стран по 46 маршрутам:

  1. Турция - 54 рейса в неделю;
  2. ОАЭ - 31 рейс в неделю;
  3. Узбекистан - 36 рейсов в неделю;
  4. Россия - 10 рейсов в неделю;
  5. Грузия - 20 рейсов в неделю;
  6. Кыргызстан - девять рейсов в неделю;
  7. Беларусь - восемь рейсов в неделю;
  8. Украина - восемь рейсов в неделю;
  9. Германия - девять рейсов в неделю;
  10. Таджикистан - два рейса в неделю;
  11. Южная Корея - три рейса в неделю;
  12. Египет - два чартерных рейса в неделю;
  13. Нидерланды - один рейс в неделю;
  14. Черногория - семь рейсов в неделю;
  15. Польша - один рейс в неделю;
  16. Армения - один рейс в неделю.

Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. пресс-служба МИИР РК

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