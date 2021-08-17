16 стран, куда могут полететь казахстанцы

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Международные полеты выполняются в 16 стран по 46 маршрутам.
В какие страны могут полететь казахстанцы. Об этом рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz.
Как уточнили в ведомстве, в настоящее время международные полеты выполняются в 16 стран по 46 маршрутам:
Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. пресс-служба МИИР РК
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