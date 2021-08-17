Генеральное консульство Казахстана откроют в Пусане

Это откроет новые возможности для укрепления стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев и Мун Чжэ Ин провели брифинг для представителей СМИ, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность президенту Мун Чже Ину за приглашение посетить Республику Корея и оказанный теплый прием, отметив, что придает особое значение этому государственному визиту.

Несмотря на то, что наши страны разделяют большие расстояния, у наших народов схожие судьбы. Корея – один из стратегических партнеров Казахстана в Восточной Азии. Наши связи в различных сферах развиваются очень динамично. Состоявшиеся сегодня в атмосфере взаимного доверия и поддержки переговоры призваны вывести наши отношения на более высокий уровень. Мы определили новые направления взаимодействия, – сказал президент Казахстана.

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Глава государства подчеркнул, что исторические события прошлого века сближают два народа.

Десятки тысяч корейцев нашли кров на казахской земле. Казахстан стал для них второй родиной. Как известно, национальный герой корейского народа генерал Хон Бом До был похоронен в Кызылорде. По просьбе Президента Мун Чжэ Ина было принято решение передать его останки на родину. Это событие стало ярким свидетельством взаимопонимания между нашими странами. Сегодня в Казахстане проживает более 100 тысяч потомков депортированных в свое время корейцев. Они вносят большой вклад в укрепление дружественных отношений наших государств, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что состоялся обмен мнениями по основным вопросам региональной и международной повестки дня, подписано несколько важных соглашений.

Казахстан придает большое значение всестороннему развитию связей с Кореей. Мы высоко ценим взаимовыгодное партнерство и заинтересованы в придании нового импульса нашему сотрудничеству. Принятое сегодня Совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве – яркое тому подтверждение. Уверен, что этот документ позволит расширить казахско-корейское взаимодействие и выведет наши отношения на новый уровень. Ядро двусторонних связей – торгово-экономическое сотрудничество. Корея – развитое государство, обладающее высокими технологиями и инновационной промышленностью. Казахстан – страна со стабильным экономическим ростом и благоприятным инвестиционным климатом. "Страна утренней свежести" уже сейчас занимает второе место среди наших торговых партнеров в Азии. Кроме того, Корея входит в топ-10 крупнейших инвесторов страны, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что за последние 15 лет Корея инвестировала в экономику Казахстана более 6 миллиардов долларов, наши ведущие инвесторы – концерны Samsung, Hyundai и Lotte Group.

По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг 5,9 млрд долларов. Наша цель – значительно увеличить этот показатель. Сегодня мы договорились увеличить несырьевой товарооборот и диверсифицировать его в постпандемический период. Также мы договорились активизировать программу "Свежий ветер". Это позволит создать благоприятные условия для новых инвестиций и высоких технологий. Мы рассматриваем возможности совместной реализации масштабных проектов различной направленности. Большие перспективы имеют тяжелая промышленность и машиностроение, горнодобывающая отрасль и геологоразведка, альтернативная энергетика. В Казахстане высокий спрос на инновационные производства. Особое внимание мы уделяем проектам в сферах коммуникаций, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, – заявил глава государства.

С целью активизации двустороннего взаимодействия принято решение об открытии Генерального консульства Казахстана в Пусане.

Это откроет новые возможности для укрепления нашего стратегического партнерства. В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кореей. В этой связи мы отметили важность усиления культурно-гуманитарных связей и проведения конкретных мероприятий, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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