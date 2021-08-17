Представительницы каких знаков зодиака имеют "мужской" характер

Овны, Девы, Водолеи и Козероги - представительницы этих знаков зодиака ежедневно принимают важные решения не хуже мужчин.

Астрологи назвали знаки зодиака, представительницы которых имеют "мужской" характер, передает zakon.kz.

Как пишет 5-tv.ru, в топ-4 вошли Овны, Девы, Водолеи и Козероги. Представительницы этих четырех знаков зодиака ежедневно самоотверженно сражаются с проблемами и принимают важные решения не хуже мужчин. С ними, по словам астрологов, нужно постоянно быть начеку.

Женщина-Овен

Им присущи лидерские качества. Как отметили эксперты по звездам, если перед вами женщина-Овен, будьте уверены, что ошибок вам не простят.

Целеустремленная и жесткая она постоянно контролирует ситуацию и держит руку на пульсе. Рожденная под этим знаком очень любит отдавать приказы и знает, как отстоять свою позицию в конфликте. Бескомпромиссная и невероятно амбициозная женщина-Овен не способна прислушиваться к окружающим, из-за чего часто страдает от одиночества.

Женщина-Дева

Представительница этого знака зодиака является хладнокровной, невозмутимой и невероятно организованной.

Женщина-Дева героически преодолевает все жизненные препятствия, при этом не проронив и слезинки. Эта дама обязательно сделает головокружительную карьеру. Однако о большой семье и идеальном муже может только мечтать. Во всяком случае, пока она не научится слушать и слышать людей.

Женщина-Водолей

С первого взгляда, как отметили астрологи, она может показаться нежной и ранимой, но на самом деле ее силе духа позавидует любой мужчина.

Женщина-Водолей никогда не впадает в истерику, а любую проблему решает с холодной головой. С представителями сильного пола всегда общается на равных и говорит, что думает. К этой даме всегда можно обратиться за ценным советом и получить конструктивную информацию в ответ.

Женщина-Козерог

Рожденные под этим знаком - отличный пример того, как хрупкая и нежная леди одновременно способна урегулировать любой конфликт, проконтролировать работу всего отдела и уделить внимание домашним.

Женщина-Козерог с удовольствием берет на себя ответственность за окружающих и не будет стонать, если что-то пойдет не так. Она сильная и волевая, и почти никогда не теряет самообладание, а ее выдержке поражаются даже мужчины.

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