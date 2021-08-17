В Шымкенте не готовятся ко встрече беженцев из Афганистана - акимат

В пресс-службе акимата Шымкента сообщили, что "информация о подготовке ко встрече беженцев из Афганистана не соответствует действительности".

В акимате Шымкента прокомментировали информацию о подготовке ко встрече беженцев из Афганистана, передает zakon.kz.

Информация о подготовке ко встрече беженцев из Афганистана не соответствует действительности. пресс-служба акимата Шымкента

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В ведомстве уточнили, что "в школе №120 населенного пункта Тогус ведутся плановые работы по подготовке к новому учебному году".

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