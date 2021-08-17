Младенец скончался от коронавируса в Алматы

Об этом сообщил глава Управления здравоохранения Алматы.

В Алматы от коронавируса скончался младенец, передает zakon.kz.

Глава Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев сообщил, что в мегаполисе увеличилось количество заболевших коронавирусом детей. 195 детей лежат в стационаре, из них двое - в реанимации. На дому от коронавируса лечатся 2540. Неделю назад был пик заболеваемости, в больнице лежали 245 детей. Главный врач Алматы говорит, что это из-за опасного "дельта-штамма".

К сожалению, у нас подтвержден один случай летального исхода. Ребенку был один месяц. При вскрытии было доказано инфицирование и смерть от коронавирусной инфекции. Если не ошибаюсь, этот случай был один месяц назад. У меня была докладная от руководителя детской инфекционной больницы, там этот случай был разобран: где был заражен ребенок, каким образом, как проводилось лечение, и, к сожалению, почему его не смогли спасти, - рассказал он.

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