Токаев примет участие в ВЭФ-2021 во Владивостоке

VI Восточный экономический форум состоится 2-4 сентября во Владивостоке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Восточном экономическом форуме-2021, сообщает zakon.kz.

В Москве состоялась встреча советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета Восточного экономического форума Антона Кобякова и посла РК в РФ Ермека Кошербаева. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также участие делегации Республики Казахстан в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2-4 сентября во Владивостоке, - говорится в сообщении Росконгресса.

Также сообщается, что стороны обсудили необходимость налаживания взаимодействия России и Казахстана в области права с целью реализации совместных инвестиционных проектов на пространстве Большого евразийского партнерства, рассмотрели взаимодействие государств в рамках международных деловых мероприятий, таких как Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который является эффективной диалоговой площадкой для обеих стран.

По словам посла РК в РФ, в настоящее время формируется состав делегации Республики Казахстан на ВЭФ-2021.

Восточный экономический форум дает возможность ближе познакомиться с регионами Дальнего Востока и проектами, которые реализуются на их территории. Мы рассчитываем на практический результат, поэтому максимально заинтересованы в организации встреч с официальными лицами, бизнес-сообществом и иностранными делегатами. В состав делегации Республики Казахстан войдут представители правительства и бизнес-сообщества. Ожидается, что в пленарном заседании в формате онлайн примет участие Президент Касым-Жомарт Токаев. Ермек Кошербаев

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